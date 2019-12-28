Скачать
Суббота, 28.12.2019
"Не будет ни нас, ни вас": журналисты и представители ООС не будут присутствовать на обмене удерживаемыми
"Не будет ни нас, ни вас": журналисты и представители ООС не будут присутствовать на обмене удерживаемыми
Зеленский поделился планами на Новый год
Зеленский поделился планами на Новый год
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов

Протесты в Гонконге: силовики задержали 14-летнюю девочку

Протесты в Гонконге: силовики задержали 14-летнюю девочку
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во время протестов в Гонконге арестовали не менее 15 человек.

В Гонконге в ходе столкновений протестующих с полицией в субботу задержано не менее 15 человек.

Об этом сообщает AFP.

"Бойцы спецподразделения полиции Гонконга арестовали по меньшей мере 15 человек в ходе столкновений с десятками протестующих", - говорится в сообщении.

В субботу днем полицейские задержали 14 человек, в том числе 14-летнюю девочку, которая участвовала в акции в здании торгового центра.

В США школьникам разрешат прогуливать занятия для участия в акциях протеста

Как сообщалось, в Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, частично переросших в силовое противостояние с правоохранительными органами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Маникюр на Новый год 2020: эффектные варианты праздничного дизайна (Фото)
03 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря
04 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
05 Мужская мода 2020: основные тенденции в новом году (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Текст проекта закона &quot;О медиа&quot; опубликован на сайте Рады
Текст проекта закона "О медиа" опубликован на сайте Рады
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Кабмин поддержал разделение &quot;Укрзализныци&quot; на три части
Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части
&quot;Костюм снежинки&quot;: Ольга Сумская вспомнила свои детские утренники (Фото)
"Костюм снежинки": Ольга Сумская вспомнила свои детские утренники (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь