Протесты в Гонконге: силовики задержали 14-летнюю девочку

Новости мира:Во время протестов в Гонконге арестовали не менее 15 человек.

В Гонконге в ходе столкновений протестующих с полицией в субботу задержано не менее 15 человек.

Об этом сообщает AFP.

"Бойцы спецподразделения полиции Гонконга арестовали по меньшей мере 15 человек в ходе столкновений с десятками протестующих", - говорится в сообщении.

В субботу днем полицейские задержали 14 человек, в том числе 14-летнюю девочку, которая участвовала в акции в здании торгового центра.

Как сообщалось, в Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, частично переросших в силовое противостояние с правоохранительными органами.