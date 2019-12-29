Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Канада об обмене пленными: Мы разделяем радость украинцев
Канада об обмене пленными: Мы разделяем радость украинцев
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года

Мирный договор с США: талибы согласились прекратить огонь

Мирный договор с США: талибы согласились прекратить огонь
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Талибан согласился на временное прекращения огня.

Террористическая группировка "Талибан" согласилось на временное прекращение огня на территории Афганистана.

Об этом сообщает AP.

"Талибы заявили в воскресенье, что согласны на временное прекращение огня, во время которого может появиться окно для подписания мирного соглашения с США", - говорится в сообщении.

Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней.

В Афганистане боевики напали на отделение полиции, есть погибшие

В течение этого времени Талибан будет пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами Америки, переговоры с которыми возобновились в конце ноября 2019 года. Мирное соглашение позволит Вашингтону вернуть домой своих военных из Афганистана и закончить 18-летнюю военную операцию, самую длинную в военной истории Америки. США хотят, чтобы любое мирное соглашение включало обещание талибов, что Афганистан не будет использоваться как база для террористических групп.

На данный момент в Афганистане находится около 12 000 военнослужащих США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Афганистан, Талибан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры
03 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
05 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь