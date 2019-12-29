Мирный договор с США: талибы согласились прекратить огонь

Новости мира:Талибан согласился на временное прекращения огня.

Террористическая группировка "Талибан" согласилось на временное прекращение огня на территории Афганистана.

Об этом сообщает AP.

"Талибы заявили в воскресенье, что согласны на временное прекращение огня, во время которого может появиться окно для подписания мирного соглашения с США", - говорится в сообщении.

Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней.

В течение этого времени Талибан будет пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами Америки, переговоры с которыми возобновились в конце ноября 2019 года. Мирное соглашение позволит Вашингтону вернуть домой своих военных из Афганистана и закончить 18-летнюю военную операцию, самую длинную в военной истории Америки. США хотят, чтобы любое мирное соглашение включало обещание талибов, что Афганистан не будет использоваться как база для террористических групп.

На данный момент в Афганистане находится около 12 000 военнослужащих США.