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Крушение самолета в Казахстане: МВД рассматривает три версии

Крушение самолета в Казахстане: МВД рассматривает три версии
09:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Следствие рассматривает три причины авиакатастрофы близ Алматы, включая работу навигационных служб.

Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолёта Bek Air близ Алматы, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая - ошибка экипажа. Второе - возможность технической неисправности самого борта. Третье - работа навигационных служб", сказал Тургумбаев журналистам в кулуарах правительства в понедельник.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идёт демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил глава МВД.По его словам, для помощи в расследовании уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

"Будет назначен комплекс технических экспертиз: пожарно-техническая, авиационная, судебно-медицинская. По результатам этих экспертиз будет дана оценка - что на самом деле произошло на этом воздушном судне", - заключил он.

Аэропорт Алма-Ты опубликовал хронологию авиакатастрофы

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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Авиакатастрофа, Аэропорт, Казахстан, Аэропорт Алма-Ты, Аэропорт Казахстана.
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