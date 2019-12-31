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Жители Гонконга снова устроили акции протеста (Фото)

Жители Гонконга снова устроили акции протеста (Фото)
20:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Гонконге в очередной раз прошли акции протеста.

В Гонконге в очередной раз прошли акции протеста.

Тысячи протестующих ненадолго перекрыли одну из главных дорог перед новым годом, перед этим сформировав «живые» цепи по всему городу и пройдя маршем через торговые центры, призывая людей не отказываться от борьбы за демократию в 2020 году, сообщает Reuters.

Полицейские арестовали по меньшей мере одного человека.

Власти впервые за десять лет отменили фейерверк, который обычно проходил в полночь, сославшись на меры безопасности. Вместо этого была запланирована ”Симфония огней” - проекции на самые высокие небоскребы города после обратного отсчета до полуночи.

Утром во вторник в Гонконге начались небольшие митинги, после которых протестующие пошли маршем через несколько торговых центров и в других людных местах в разных районах города.

На Натан-Роуд, важной улице на полуострове Коулун, протестующие выстроились цепью, растянулся на несколько километров, поднимали включенные смартфоны, проезжавшие мимо автомобили и автобусы сигналили в знак поддержки, а туристы фотографировались с активистами. Многие протестующие держали в руках листовки с надписью: ”Давайте продолжим борьбу вместе в 2020 году”.

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Позже участники акции вышли на дорогу, и некоторые протестующие построили баррикады и спрятались за зонтиками. Движение было перекрыто.

Напоминается, что акции в Гонконге начались в июне в знак протеста против намерений власти принять закон, который разрешил бы экстрадицию людей на материковый Китай, и превратились в широкое демократическое движение. По данным полиции, с начала акций были арестованы почти 6,5 тыс. человек.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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