Денуклеаризация срывается: Ким Чен Ын не видит смысла в соблюдении "ядерного" моратория

Новости мира:Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия.

Лидер КНДР, которая провела новое "важное испытание" на полигоне, Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", – приводит в среду его слова агентство ЦТАК, передает Сегодня.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий – большое достижение американской дипломатии.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.