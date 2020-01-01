Протесты в Гонконге: в новогоднюю ночь на улицы города вышли тысячи людей

Новости мира:Протесты в Гонконге не утихают с тех пор, как администрация решила принять закон, позволяющий экстрадировать правонарушителей на материковую часть Китая.

В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы в первый день нового года. Об этом сообщает Guardian.

"Тысячи протестующих собрались по всему финансовому центру до полуночи в канун Нового года, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в районе ночной жизни Лан Квай Фонг", - говорится в сообщении.

Протестующие вели обратный отсчёт до полуночи, скандируя "Десять! Десять! Освободите Гонконг, революция сейчас!", после чего они включили свои телефоны, образовав на улице целое море огней.

Не такие многочисленные толпы протестующих в районе Монг-Кок подожгли баррикады, после чего полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ.

Как известно, в Гонконге не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, частично переросших в силовое противостояние с правоохранительными органами.

Напомним, в Гааге не утихают акции протеста сторонников празднования Нового года с традиционным костром.