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Протесты в Гонконге: в новогоднюю ночь на улицы города вышли тысячи людей

Протесты в Гонконге: в новогоднюю ночь на улицы города вышли тысячи людей
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Протесты в Гонконге не утихают с тех пор, как администрация решила принять закон, позволяющий экстрадировать правонарушителей на материковую часть Китая.

В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы в первый день нового года. Об этом сообщает Guardian.

"Тысячи протестующих собрались по всему финансовому центру до полуночи в канун Нового года, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в районе ночной жизни Лан Квай Фонг", - говорится в сообщении.

Протестующие вели обратный отсчёт до полуночи, скандируя "Десять! Десять! Освободите Гонконг, революция сейчас!", после чего они включили свои телефоны, образовав на улице целое море огней.

Жители Гонконга снова устроили акции протеста (Фото)

Не такие многочисленные толпы протестующих в районе Монг-Кок подожгли баррикады, после чего полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ.

Как известно, в Гонконге не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, частично переросших в силовое противостояние с правоохранительными органами.

Напомним, в Гааге не утихают акции протеста сторонников празднования Нового года с традиционным костром.

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Китай, Гонконг, Демонстранты, Протесты в Гонконге, Лан Квай Фонг.
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