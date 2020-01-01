Джакарту накрыло самое смертоносное наводнение (Фото)

Новости мира:В столице Индонезии наводнение унесло жизни девяти человек.

В результате наводнения в столице Индонезии Джакарте погибло девять человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

"Девять человек погибли вследствие того, что столица Индонезии пострадала от самого смертоносного за последние годы наводнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения остались многие районы столицы, некоторые железнодорожные линии и один из городских аэропортов были закрыты на фоне стихийного бедствия.

Около 13 000 человек были эвакуированы из столицы.

Как отмечается, это самое сильное наводнение в Джакарте с 2013 года, когда погибло несколько десятков человек.

Джакарта регулярно страдает от наводнений во время сезона муссонных дождей в Индонезии, который начался в конце ноября ушедшего года.