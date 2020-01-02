Таиландские магазины перестали выдавать пластиковые пакеты

Новости мира:Магазины Таиланда отказались от пластиковых пакетов.

С 1 января почти 25 тысяч магазинов Таиланда, включая супермаркеты, перестали выдавать покупателям одноразовые пластиковые пакеты.

Об этом информирует NHK.

"Крупные магазины розничной торговли в Таиланде перестали выдавать покупателям целлофановые пакеты, что является частью правительственной программы по снижению пластикового мусора", - говорится в сообщении.

Как уточняется, начиная с 1 января, прекратили выдавать покупателям одноразовые целлофановые пакеты около 25 тысяч магазинов Таиланда, включая супермаркеты.

По данным NHK, Таиланд ежегодно использует около 45 миллиардов целлофановых пакетов. Правительство страны обратилось к гражданам с призывом прекратить пользоваться ими.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Его поддержали 365 народных депутатов.

Документ предлагает запретить распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года.