Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин: первое обращение к украинцам
В Украине начал работу новый посол США
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 января

СМИ: Глава Генштаба Тайваня погиб в авиокатастрофе

СМИ: Глава Генштаба Тайваня погиб в авиокатастрофе
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Военный вертолет армии Тайваня потерпел крушение, в результате чего погибло 5 человек, включая и командующего Генштаба Шен Йимина.

Командующий штаба армии Тайваня, генерал Военно-воздушных сил Шен Йимин и еще 7 человек погибли в результате аварийной посадки военного вертолета в горной местности.

Как сообщает ВВС Украина, на вертолете "Черный ястреб", который летел в армейской базы на северо-востоке Тайваня, находились 13 человек, в том числе представители руководства армии.

Как сообщает Focus Taiwan, вертолет вылетел с авиабазы Сонгшань в Тайбэе в 7:54 по местному времени (1:54 мск) и направлялся на военную базу в Дуньао. Вертолет совершил аварийную посадку примерно после того, как диспетчеры потеряли связь с ним в 08:22.

Поисково-спасательная группа пыталась как можно быстрее добраться до места происшествия, но усилия были осложнены местностью.

Авиакатастрофа в Казахстане: отменено порядка 100 рейсов авиакомпании Bek Air

Отмечается, что трагедия произошла незадолго до президентских выборов в Тайване, запланированных на 11 января. На них действующая президент Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за жесткий курс в отношении Пекина, надеется переизбраться на второй срок.

Ей противостоит Хань Гоюй из партии Гоминьдан, выступающий за более тесное сотрудничество с Пекином.

Тайвань не подчиняется китайскому правительству с 1949 года, когда остров стал последним бастионом националистической партии Гоминьдан, потерпевшей поражение в гражданской войне с коммунистами в Китае.

Пекин считает остров мятежной провинцией, которая когда-то объединится с Китаем. Действующий лидер Китая Си Цзиньпин не исключает применения силы, чтобы осуществить это.

Напомним, власти Тайваня готовы помочь жителям Гонконга, желающим покинуть регион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Тайвань, Шен Йимин, Армия Тайваня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
03 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
04 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены
Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены
Долги населения за комуналку увеличились
Долги населения за комуналку увеличились
Мелания Трамп продемонстрировала изысканный новогодний наряд (Фото)
Мелания Трамп продемонстрировала изысканный новогодний наряд (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь