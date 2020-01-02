СМИ: Глава Генштаба Тайваня погиб в авиокатастрофе

Новости мира:Военный вертолет армии Тайваня потерпел крушение, в результате чего погибло 5 человек, включая и командующего Генштаба Шен Йимина.

Командующий штаба армии Тайваня, генерал Военно-воздушных сил Шен Йимин и еще 7 человек погибли в результате аварийной посадки военного вертолета в горной местности.

Как сообщает ВВС Украина, на вертолете "Черный ястреб", который летел в армейской базы на северо-востоке Тайваня, находились 13 человек, в том числе представители руководства армии.

Как сообщает Focus Taiwan, вертолет вылетел с авиабазы Сонгшань в Тайбэе в 7:54 по местному времени (1:54 мск) и направлялся на военную базу в Дуньао. Вертолет совершил аварийную посадку примерно после того, как диспетчеры потеряли связь с ним в 08:22.

Поисково-спасательная группа пыталась как можно быстрее добраться до места происшествия, но усилия были осложнены местностью.

Отмечается, что трагедия произошла незадолго до президентских выборов в Тайване, запланированных на 11 января. На них действующая президент Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за жесткий курс в отношении Пекина, надеется переизбраться на второй срок.

Ей противостоит Хань Гоюй из партии Гоминьдан, выступающий за более тесное сотрудничество с Пекином.

Тайвань не подчиняется китайскому правительству с 1949 года, когда остров стал последним бастионом националистической партии Гоминьдан, потерпевшей поражение в гражданской войне с коммунистами в Китае.

Пекин считает остров мятежной провинцией, которая когда-то объединится с Китаем. Действующий лидер Китая Си Цзиньпин не исключает применения силы, чтобы осуществить это.

Напомним, власти Тайваня готовы помочь жителям Гонконга, желающим покинуть регион.