В Индонезии готовятся к новой волне нашествия стихии (Фото)

Новости мира:В столице Индонезии из-за наводнения погибли уже 66 человек, прогнозируют новые дожди.

Число жертв наводнений в индонезийской столице - городе Джакарта - достигло уже 66 человек, а еще два человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

"В столице Индонезии - Джакарте - вследствие сильных наводнений погибли уже 66 человек. Кроме того, 2 человека пропали без вести. При этом ожидается продолжение ненастья, синоптики прогнозируют новые дожди", - говорится в сообщении.

Нужнот заметить, что более 35 тысяччеловек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые превратили во временные убежища. Кроме того, в городе Бекасе к востоку от Джакарты были переселены почти 150 тысяч жителей. Также продолжается поиск пропавших без вести.

Несмотря на то, что вода немного отошла, в Джакарте и в центральных районах Явы прогнозируют до 122 мм осадков. Это может спровоцировать новые опасные подтопления.

Как сообщалось, Джакарта и ее окрестности попали под мощные муссонные ливни сразу после Нового года. Из-за муссонных дождей и разлива рек затоплены по меньшей мере 169 микрорайонов. Большая вода вызвала оползни в районах Богор и Депок в окрестностях Джакарты.