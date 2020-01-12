Взрыв в Афганистане: погибли двое американских военных

Новости мира:В Афганистане произошел взрыв, в результате чего погибли американские военные.

В результате взрыва самодельного взрывного устройства на юге Афганистана погибли два американских военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел в провинции Кандагар в субботу, 11 января, в момент взрыва военные находились в автомобиле.

Военные патрулировали район близ аэропорта Кандагара, сообщил представитель местной полиции. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

"Военнослужащие проводили операции в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", - отмечается в заявлении. В соответствии с правилами Минобороны США фамилии погибших военнослужащих назовут спустя 24 часа, после того как будут уведомлены родственники.