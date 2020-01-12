На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь

Новости мира:Президент Тайваня Цай Инвэнь переизбрана на второй срок.

На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых действующего президента Цай Инвэнь переизбрали на второй срок. За нее проголосовали более 57% (8,1 миллиона человек) избирателей. Об этом сообщает Taiwan News.

Ее главный соперник, прокитайские деятель Хань Ґоюй, который получил 39%, признал поражение.

Победа Цай стала ударом для Пекина, стремившегося ее устранения.

Инвэнь заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет и призвала Китай к диалогу и отказа от неприемлемых условий и угроз применения силы.

"Китай пытался заставить нас к неприемлемых условий, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.

Она призвала Пекин перестать угрожать Тайваня и уважать то, что только 23 миллиона жителей острова имеют право сами определять его будущее. По ее словам, Пекин должен осознать, что "демократический Тайвань и его демократически избранная власть никогда не покажутся перед угрозами".