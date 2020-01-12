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Воскресенье, 12.01.2020

Биологи сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы (Видео)

Дикие животные процветают в зоне отчуждения Фукусимы, которую девять лет назад покинули люди. Об этом сообщают биологи Университета Джорджии, передает Science Alert. Специалисты установили 120 камер в трех зонах: одна - с самым высоким уровнем загрязнения и закрытым доступом для человека, другая - с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом для человека, третья - с фоновым излучением и открытым доступом для человека. Исследователи пришли к выводу: жизнь без людей оказывает большее влияние на популяции животных, чем радиологическое облучение. Например, в зоне отчуждения диких кабанов в четыре раза больше, чем в районах, контролируемых людьми. "Точно так же, сравнительно более высокое содержание енотов, волков, лисиц и макак. Это можно объясненить тем, что животные эксплуатируют ранее недоступные ресурсы на стыке сельских районов и диких земель", - объясняют авторы исследования.
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Япония, Радиация, Фукусима, Зона отчуждения Фукусимы.
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