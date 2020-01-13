Изъятие ядерного топлива на японской АЭС: произошел серьезный сбой

Новости мира:При подготовке к изъятию ядерного топлива на “Фукусиме-1” произошел серьезный сбой.

Серьезный сбой произошел в воскресенье на АЭС “Иката” на японском острове Сикоку при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Как сообщает в пресс-релизе компания Shikoku Electric Power Company, не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы пока остановлены, однако, как утверждает администрация АЭС, утечки радиации, а также опасных повреждений не зафиксировано.

Станция “Иката” — единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране впервые. Теперь, как полагают, график этого процесса будет сорван.

Два энергоблока АЭС “Иката” находятся в состоянии демонтажа. Однако третий реактор станции возобновил работу в октябре 2018 года. Эта АЭС — единственная из расположенных на Сикоку, самом небольшом из четырех главных островов Японии.

До аварии на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

Отметим, ща в декабре прошлого года в Японии назвали сроки вывоза ядерного топлива с АЭС “Фукусима”. Летом 2018 года стал известно, что японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации АЭС “Фукусима-2”.

Весной этого года специалисты приступили к проведению работ по изъятию неиспользуемых топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС “Фукусима-1”.