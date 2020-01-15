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США расширили санкции против Северной Кореи

США расширили санкции против Северной Кореи
08:39 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Американским физическим и юридическим лицам запрещено вести бизнес с еще двумя северокорейские компании.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о двух дополнениях (относительно санкций), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", — говорится в сообщении Министерства финансов США.

Под санкции попала компания Namgang Trading Corporation, которая занимается вывозом работников из КНДР с целью получения дохода для правительства страны. По данным ведомства, работников вывозили в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

Также под ограничения США попала северокорейская компания Beijing Sukbakso. Она базируется в Китае и тесно связана с первой санкционной компанией Namgang Trading Corporation, обслуживая часть поездок и логистики.

США предложили Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации

 31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие".

Он также пригрозил пойти "новым путем", если Вашингтон не сможет пойти на уступки в своих переговорах по денуклеаризации, намекая на то, что Пхеньян положит конец дипломатии и вернется к провокационным действиям.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию Корейского полуострова в 2018 году и "подписал соответствующее соглашение".

"Я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить", — заявил Трамп.

В ноябре США заявили, что отложат на неопределенное время совместные учения с Южной Кореей чтобы продемонстировать Пхеньяну свою приверженность к мирному урегулирования ситуации на полуострове.

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Все по теме:

Северная Корея, Санкции, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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