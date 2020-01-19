В Китае произошло землетрясение

На северо-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла, никто не пострадал.
Об этом сообщает Синьхуа.
"Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городен Артюкс в Киргизском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км.
О пострадавших или разрушениях в Цзяши, где проживает более 380 тыс. человек, информации не поступало.
Напомним, в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов.
Землетрясение было зарегистрировано недалеко от индонезийского города Медан.