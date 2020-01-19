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На улицы Гонконга вышло около тысячи протестующих

На улицы Гонконга вышло около тысячи протестующих
23:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Центр Гонконга заняло около тысячи демонстрантов.

В центре Гонконга сегодня собрались около тысячи протестующих.

Как сообщает DW, несмотря на запрет полиции, демонстранты вышли также на ближайшие улицы. Некоторые из них начали строить баррикады, выкапывали брусчатку и повредили светофор.

Полиция преследовала митингующих и применяла против них слезоточивый газ. Также СМИ сообщают о водяных пушках, которые, однако, не были применены. Известно, что несколько протестующих задержаны. В свою очередь, демонстранты нападали на правоохранителей и избили нескольких из них. Ранения получили по меньшей мере двое полицейских.

Напоминаем, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.

Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в отдельные дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Гонконг является отдельным административным районом в составе Китая.

Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного района свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мнения и прессы.

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Протест, Митинг, Гонконг, Акция.
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