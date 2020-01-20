Число заболевших пневмонией нового типа возросло до 62

Новости мира:Эпидемия пневмонии нового типа: еще у 17 человек обнаружили болезнь.

Власти Китая сообщила, что еще у 17 человек обнаружили новую вирусную пневмонию.

Об этом сообщает «Голос Америки».

У комитета по делам здравоохранения города Ухань, где установлены все 62 случая заболевания в Китае, сообщили, что трое из этих пациентов тяжело больные.

Сообщение вызвало опасения по поводу распространения вируса в связи с поездками сотен миллионов людей по случаю грядущего Нового года по лунному календарю.

Напомним: после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 людей в Китае. Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда с Уханя, а также у жителя Японии, который также наведывался в город.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.