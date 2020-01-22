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Летальность увеличивается: сколько уже погибших от китайского вируса

Летальность увеличивается: сколько уже погибших от китайского вируса
09:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Количество жертв коронавируса в Китае возросло до девяти.

Количество летальных случаев от нового коронавируса в Китае возросло до 9, также зафиксированы 440 случаев заражения.

Об этом сообщает CNN.

"Чиновники в Китае стремятся сдержать вспышку нового вируса, в результате которого по меньшей мере девять человек погибли и более 440 человек заразились", - говорится в сообщении.

Случаи заражения вирусом были подтверждены по всему Китаю, причем большинство в Ухане, где были зарегистрированы первые случаи, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун.

Болезнь процветает: в Китае массово заражаются неизвестным вирусом

Примерно через месяц после того, как вирус был впервые обнаружен в Ухане, он распространился далеко за пределы материкового Китая. В Азии случаи заражения были выявлены в Тайване, Южной Корее, Таиланде и Японии. Во вторник власти США подтвердили первый случай заражения на своей территории. Также поступают сообщения о потенциальных случаях в Австралии.

Накануне также в Китае подтвердили факт передачи нового коронавируса от человека к человеку.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения проведет в среду, 22 января, экстренное заседание, посвященное угрозе, которую несет новый коронавирус.

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Китай, Вирус, Коронавирус.
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