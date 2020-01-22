Китайский вирус путешествует: в Гонконге обнаружили первый случай заболевания

Новости мира:Власти Гонконга официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Администрация Гонконга официально подтвердила первый случай заражения новым типом коронавируса, который уже унес жизни девяти человек в Китае, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что заболевший находится на карантине в больнице имени королевы Елизаветы.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.