Эпидемия в Китае: Смерть впервые зафиксировали за пределами эпицентра

Новости мира:Власти Китая сообщают о первой смерти от коронавируса за пределами его эпицентра.

Зафиксирован первый случай смерти человека в результате заражения коронавирусом за пределами китайского города Ухань, где впервые зафиксировали вирус.

Об этом сообщает AFP.

"Китайские власти сообщают о первой смерти вне эпицентра вируса", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 погибших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.