Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию

Новости мира:На фоне массового заражения людей в Китае, Huawei пришлось отложить свою конференцию.

Компании Huawei пришлось отложить свою конференцию для разработчиков HDC.Cloud 2020. А все из-за опасного вируса, которым заражены уже сотни людей в Китае.

Что перенесли

HDC.Cloud 2020 — это одна из крупнейших ежегодных конференций для разработчиков Huawei. Изначально ее планировали провести 11 и 12 февраля в Шеньчжене, но теперь на сайте мероприятия написано, что его перенесли на 27–28 марта 2020 года.

Что за вирус

Вирус в Китае — новый тип коронавируса, то есть заболевание из группы острых респираторных вирусных инфекций. В зоне риска дыхательные пути, пищеварительная и нервная системы, в том числе сердце, а еще печень, почки и глаза.

Больше всего заразившихся в Китае, но вирус уже начал распространяться и в другие страны. По официальным данным, он стал причиной смерти 17 человек. Общее число заразившихся, по официальным данным, — 571 человек, хотя эксперты полагают, что настоящее количество намного больше. Их них 95 в тяжелом состоянии.

Пока в Китае вирус в основном сконцентрирован в городе Ухань, хотя об отдельных случаях уже сообщили в Шанхае и Пекине. К массовой панике также привел тот факт, что в начале 2000-х в Китае уже был подобный вирус. Тогда заболели 8 тысяч человек в 26 странах и умерли 700 человек из разных стран.