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Борьба со смертельным вирусом: в Китае открыли новую клинику

Борьба со смертельным вирусом: в Китае открыли новую клинику
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Ухане за неделю возведут специализированную больницу для лечения от пневмонии нового типа.

Скоростное строительство больницы на 1 тыс. койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), сообщают СМИ.

Медучреждение, как отмечается в сообщениях, должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

Как отмечается в сообщениях, введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

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Позднее СМИ сообщили о летальном случае в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Между тем, пресс-служба генконсульства России в Шэньяне сообщает, что граждан РФ нет среди зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в провинциях Ляонин и Цзилинь.

"Согласно последней информации, в провинции Ляонин зафиксировано три случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. В провинции Цзилинь соответствующий диагноз подтвержден у одного пациента. По имеющимся данным, в консульском округе среди зараженных отсутствуют граждане России", - говорится в сообщении в социальной сети "ВКонтакте".

Генеральное консульство продолжает отслеживать обстановку и рекомендует соотечественникам заранее планировать поездки в Китай, воздержаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) до стабилизации ситуации, уточняется в сообщении.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

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В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта.

В пятницу в провинции закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

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Все по теме:

Китай, Эпидемия, Вирус, Хубэй, Коронавирус.
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