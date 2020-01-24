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Китайский вирус: главную достопримечательность страны "закрывают"

Китайский вирус: главную достопримечательность страны "закрывают"
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса.

Министерство культуры и туризма КНР отдало распоряжение турагентствам приостановить продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Такие меры - попытка сдержать распространение нового типа коронавируса, от которого в Китае скончались уже более 20 человек, отмечает агентство. Они пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, и станут большим ударом по туристической индустрии страны, добавляет Bloomberg.

В Китае из-за инфекции прекращается доступ к многим достопримечательностям. Так, закрывается часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн. У посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру. Китайскую стену ежегодно посещают порядка 10 млн туристов.

Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января.

С субботы туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине.

Ранее было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, объявила об отмене представлений на востоке Китая.

Эпидемия в Китае: известный парк развлечений закрыли на карантин

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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