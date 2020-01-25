Усилил активность: Вулкан Тааль начал извергать пар (Видео)

Филиппинский вулкан Тааль усилил активность в пятницу, 24 января, из главного кратера наблюдался умеренный выброс белых паровых и дымных шлейфов высотой от 100 до 800 м. Местные власти отдали приказ о полной обязательной эвакуации с территории в радиусе 14 км от основного кратера и в долине реки Пансипит, где открылась большая трещина в грунте, сообщает GMA Network. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии PHIVOLCS зарегистрировал 486 вулканических землетрясений за 24 часа. Такая активность указывает на поступление магмы под корпус вулкана Тааль, которое может привести к извержению. Общее количество зарегистрированных вулканических землетрясений составило 744 с момента первого извержения вулкана 12 января. Подземные толчки под островом также предполагают кипение грунтовых вод, которые могут вырваться из кратера в виде пара или взрыва в любой момент. По данным PHIVOLCS, в субботу выбросы диоксида серы из вулкана Тааль увеличились. Содержание серы, выделяемой вулканом, возросло до 409 т в день, что выше показателя в пятницу, равного 224 т. Если выброс останется ниже 5 км, пепел будет перемещаться в муниципалитеты к западу и северо-западу от главного кратера. Столб, превышающий 7 км, покроет пеплом запад провинций Лагуна и Кесон. Власти гражданской авиации рекомендуют пилотам избегать воздушного пространства вокруг вулкана Тааль, пепел и фрагменты горных пород из колонны извержения представляют опасность для самолетов.