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Отчаиваться рано: двух китайцев вылечили от нового вида пневмонии

Отчаиваться рано: двух китайцев вылечили от нового вида пневмонии
14:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Пекине выписали двух пациентов, перенесших новый коронавирус.

В Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

По данным ведомства, его выписали из больницы 25 января после консультации со столичной экспертной группой. Сейчас мужчина живет в городском районе Дасин.

Он заболел коронавирусом после того, как 8 января вернулся из провинции Хубэй. У него были повышенная температура, головная боль, кашель и усталость.

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В комиссии отметили, что его лечили с помощью симптоматической терапии и традиционной китайской медицины. По данным ведомства, всего в Пекине выписали двух выздоровевших пациентов.

Добавим, в Шанхае вылечили первого человека, который заболел пневмонией через новый коронавирус 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции.

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Китай, Эпидемия, Пекин, Вирус, Коронавирус.
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