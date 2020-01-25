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Уверенно развивается: количество заболевших коронавирусом близится 1,4 тысячи человек
15:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Китайской Народной Республики рассказали о новом количестве заболевших новой формой пневмонии.

На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, сообщает Global Times со ссылкой на китайские службы здравоохранения.

Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

Ранее сообщалось о 1287 заболевших в Китае пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа.

Смертельная эпидемия в Китае: между городами закрывают автобусное сообщение

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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