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Минздрав Китая: смертельный вирус могут передавать люди без симптомов

Минздрав Китая: смертельный вирус могут передавать люди без симптомов
03:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Коронавирус могут передавать уже на стадии инкубационного периода.

Заражение коронавирусом может происходить уже на стадии инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель.

Об этом на пресс-конференции в Пекине рассказала глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, сообщает BBC.

По ее словам, инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней. И уже тогда заразившиеся могут передавать его другим людям, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-03 годах.

Таким образом у носителей вируса могут даже не проявляться симптомы, что значительно усложняет борьбу с его распространением.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником могут быть животные. Вирус уже подтвержден в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции и Австралии.

По последним данным, вследствие заболевания скончались 56 человек.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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