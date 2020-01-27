Минобороны Японии планирует создать космическое подразделение

Новости мира:Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания нового подразделения.

Министерство обороны Японии планирует представить в парламент законопроект о создании космического подразделения.

Об этом информирует NHK.

«Министерство обороны рассматривает возможность создания нового подразделения и увеличения числа служащих с апреля текущего года для укрепления обороноспособности в таких областях, как открытый космос и киберпространство», - говорится в сообщении.

Как отмечается, военное ведомство намерено представить соответствующий законопроект на текущей парламентской сессии.

Космическое подразделение планируется создать на базе воздушных сил самообороны в городе Футю в столичной префектуре. По данным NHK, в его задачи будет входить наблюдение за подозрительными спутниками, а также космическим мусором. Численность подразделения составит примерно 20 служащих.