В Индии сотни тысяч людей вышли на протесты

Новости мира:В Индии проходят массовые протесты против нового закона.

По всей Индии в воскресенье, 26 января, когда в стране отмечают День Республики, сотни тысяч людей вышли на протесты против нового закона, который критики считают дискриминационным по мусульманскому меньшинству страны. В южном штате Керале более ста тысяч человек выстроились в живую цепь. Кроме того, демонстрации состоялись в 250 местах по всему штату. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Это была не просто человеческий цепь, а человеческая стена против нарушения принципов Конституции”, — заявил главный министр Керала Пинар Виджаян.

Еще одну человеческую цепь длиной в 11 километров построили в Калькутте, сообщили организаторы акции. На улице Мумбаи и Лакхнау с протестом против закона вышли десятки тысяч человек. В обоих митингах участвовали в основном женщины.

В Нью-Дели протестующие собрались в районе Шаин Более, где с декабря сотни людей блокируют движение по главному шоссе. Между тем правительство провело в столице большой военный парад, на котором была продемонстрирована военная техника страны. Почетным гостем на мероприятии президент Бразилии Жаир Болсонару.

Между тем в штате Ассам произошло пять взрывов. Ответственность за них взяла военизированная группировка Объединенный фронт освобождения Ассама. О пострадавших в результате взрывов не сообщается.

Новый закон, принятый парламентом Индии 11 декабря 2019 года, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. При этом речь идет только о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах. Зато критики обвиняют правительства дискриминацию таким образом мусульманской меньшинства в собственной стране. С декабря во время протестов против этого закона в Индии погибли не менее 25 человек.