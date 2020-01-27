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Китай обошел Россию по продажам оружия в мире

Китай обошел Россию по продажам оружия в мире
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikipedia.org

Новости мира:Китай опередил Россию в рейтинге производителей оружия и занимает второе место после США.

Китай является вторым продавцом оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США, полагают авторы доклада, представленного в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы.

В прошлом из-за отсутствия транспарентности SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших игроков на мировом рынке вооружений.

Теперь эксперты института получили достоверную финансовую информацию периода с 2015 по 2017 годы о деятельности четырех китайских корпораций, занятых в трех сферах конвенционального вооружения - аэрокосмической, электронной и наземных систем вооружений.

Совокупный объем продаж вооружений этими компаниями составляет $54,1 млрд.

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При этом, по оценке экспертов, компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC), объем продаж которой составляет $20,1 млрд, является шестой в мире, а China North Industries Group Corporation (NORINCO), продающая продукцию на $17,2 млрд, заняла бы восьмое место в рейтинге Топ-100, являясь фактически крупнейшим в мире производителем наземных систем, говорится в докладе.

Авторы отмечают, что приведенные в докладе оценки все еще занижены. "Отсутствие прозрачности в отношении объемов продаж вооружений китайскими корпорациями по-прежнему препятствуют составлению полной картины о военной индустрии КНР", - констатируют эксперты.

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Китай, Россия, Оружие, SIPRI, продажа оружия.
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