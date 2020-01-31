Эпидемия вируса: В Таиланде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом внутри страны

Новости мира:В Таиланде зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом внутри страны.

Минимум в еще пяти человек в Таиланде обнаружен коронавирус, в том числе у одного человека, не ездившего в Китай. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства, пишет издание Bangkok Post.

По информации газеты Khaosod, зараженный внутри страны гражданин Таиланда является водителем такси. Отмечается, что 13 человек, которые контактировали с таксистом, помещены в карантин. Вместе с тем остальные четверо новых пациентов — китайские туристы из провинции Хубэй. Таким образом, общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом достигло 19.

Ранее появилась информация о том, что двое местных водителей такси, которые подвозили китайских туристов, почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

По информации газеты Bangkok Post, путешественники прибыли в Таиланд до того, как правительство КНР приостановило все выездные поездки для своих граждан.