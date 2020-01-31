Скачать
Пятница, 31.01.2020
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
В России обнаружили двух больных коронавирусом
В России обнаружили двух больных коронавирусом
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Эпидемия вируса: В Таиланде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом внутри страны

Эпидемия вируса: В Таиланде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом внутри страны
15:19 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Таиланде зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом внутри страны.

Минимум в еще пяти человек в Таиланде обнаружен коронавирус, в том числе у одного человека, не ездившего в Китай. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения королевства, пишет издание Bangkok Post.

По информации газеты Khaosod, зараженный внутри страны гражданин Таиланда является водителем такси. Отмечается, что 13 человек, которые контактировали с таксистом, помещены в карантин. Вместе с тем остальные четверо новых пациентов — китайские туристы из провинции Хубэй. Таким образом, общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом достигло 19.

Ранее появилась информация о том, что двое местных водителей такси, которые подвозили китайских туристов, почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

Вернулись из Китая: во Львовской области госпитализировали двух человек

По информации газеты Bangkok Post, путешественники прибыли в Таиланд до того, как правительство КНР приостановило все выездные поездки для своих граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Таиланд, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Италии объявили ЧП из-за коронавируса
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь