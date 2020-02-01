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Помощь с коронавирусом: Власти Китая попросили у ЕС поддержи в решении вопроса

Помощь с коронавирусом: Власти Китая попросили у ЕС поддержи в решении вопроса
17:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Китая попросили у ЕС помощи в решении вопроса с коронавирусом.

Правительство Китая попросило у ЕС помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Global Times, с такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян.

Прошение адресовано ко всем странам ЕС.

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Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае. Добавим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.

"Это безусловно не демонстрация добрых намерений", – заявили представители китайской стороны.

Отметим, 31 января Еврокомиссия выделила 10 миллионов евро на срочные исследования китайского коронавирус.

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Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом уже умерло 259 человек. Подтверждено 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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ЕС, Китай, Финансы, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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