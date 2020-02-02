Китай вернул 310 граждан, застрявших за рубежом из-за смертельного вируса

Новости мира:КНР доставил из-за рубежа 310 своих граждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

Чартерные рейсы доставили из-за рубежа 310 жителей провинции Хубэй, которые в связи с коронавирусом столкнулись с трудностями при возвращении домой.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МИД Китая.

«После вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа в городе Ухань, Китай организовал три чартерных рейса, которыми в пятницу домой были доставлены 310 жителей провинции Хубэй», - цитирует агентство обнародованное в субботу сообщение МИД.

Как отмечается, из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, некоторые жители провинции Хубэй (особенно города Ухань) столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за границы.

Указанными чартерными рейсами домой вернулись граждане Китая из Токио, Бангкока, а также малайзийского штата Сабах.

Как сообщалось, в Китае начали использовать дроны с громкоговорителями для предупреждения населения о вспышке коронавируса.

По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Установлены 259 летальных случаев. Кроме Китая, коронавирус зафиксирован в 24 странах.