Смертельный коронавирус в Китае: количество жертв возросло до 304 человек

Новости мира:В Китае от коронавируса умерло уже 304 жителя страны

Количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 000 человек, умерло 304 жителя страны. Об этом сообщает AFP.

Напомним, по состоянию на утро 1 февраля подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса 2019-нCoV в 24 странах мира. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Посольство Украины в Китайской Народной Республике получило предварительное согласие Министерства иностранных дел КНР на эвакуацию чартерным авиарейсом украинских граждан из города Ухань, который стал эпицентром распространения нового смертельного коронавируса.