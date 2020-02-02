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Япония хочет сбросить радиоактивную воду из АЭС "Фукусима-1" в море

Япония хочет сбросить радиоактивную воду из АЭС "Фукусима-1" в море
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Специалисты в Японии решили сбросить воду из АЭС "Фукусима-1" в море или в атмосферу.

Японские специалисты согласились с планом сброса радиоактивной воды, накопившейся на АЭС "Фукусима-1" в море или в атмосферу.

Об этом сообщает NHK.

"Совет специалистов при правительстве Японии согласился с планом сокращения количества радиоактивной воды, накопленной на АЭС "Фукусима-1"… Вода, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива после ядерной аварии в марте 2011 года, была подвергнута обработке с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов. Однако тритий и некоторые другие вещества остались в обработанной воде, и ее запасы, скопившиеся примерно в 1000 резервуарах, достигли около 1,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рассматриваются варианты разбавления радиоактивной воды и сброса ее в море, а также выпаривания в атмосферу.

По мнению членов совета специалистов, это вполне реализуемые проекты, так как они почти не оказывают влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Как сообщалось, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпусы реакторов. Значительные территории в Японии подверглись радиоактивному загрязнению, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.

Катастрофа на "Фукусима-1" стала крупнейшей в истории после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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АЭС, Фукусима-1, Япония.
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