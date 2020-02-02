В Афганистане спецназовцы уничтожили 11 боевиков

Новости мира:На юге Афганистана уничтожили 11 боевиков движения "Талибан".

На юге Афганистана в ходе операции спецназа ликвидированы 11 боевиков движения "Талибан", также уничтожен их арсенал.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

"11 боевиков движения "Талибан" были убиты в ходе операции сил спецназа Афганской национальной армии в пятницу вечером в провинции Урузган на юге страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что операция проводилась ночью неподалеку от города Таринкот.

В результате действий спецназа был также уничтожен арсенал талибов.

Как сообщалось, в начале января в результате нападений боевиков "Талибана" на полицейские участки на севере Афганистана погибли 20 сотрудников сил безопасности.