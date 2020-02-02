Китайский коронавирус: Граждане Казахстана, находившиеся в Ухане, вернулись домой

Казахстан эвакуировал своих граждан из эпицентра распространения смертельного коронавируса - китайского города Ухань.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Казахстан эвакуировал 83 своих граждан, в основном студентов, из китайского города Ухань, который является эпицентром новой эпидемии коронавируса, сообщило правительство Казахстана в воскресенье.
Казахский самолет также принял неизвестное количество граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении, говорится в заявлении правительства.
Власти Казахстана сообщают, что эвакуированные будут помещены на карантин и проверены.