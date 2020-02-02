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Эмиссия средств: в Китае пытаются сохранить экономику

Эмиссия средств: в Китае пытаются сохранить экономику
12:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:Из-за коронавируса Китай сделает вливания в экономику в сумме 156 миллиардов евро.

Для преодоления негативных экономических последствий вспышки нового коронавируса Китай поддержит банковскую систему и курс юаня вливанием 156 миллиардов евро, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

Народный банк Китая заявил о намерении влить в китайскую экономику 1,2 триллиона юаней, что сейчас соответствует примерно 156 миллиардам евро. Согласно заявлению банка, обнародованному в воскресенье, 2 февраля, так называемая операция обратного выкупа начнется на следующий день.

Целью вливания в китайском центробанке называют поддержку "приемлемой и достаточной ликвидности" в банковской системе и стабильности валютного рынка во время вспышки нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.

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Днем ранее центробанк анонсировал ряд мер монетарной и кредитной поддержки для предприятий, участвующих в борьбе с эпидемией вируса, в частности медицинских компаний. Также в Народном банке Китая призвали частные финансовые институты предоставлять "достаточные кредитные ресурсы" больницам и другим медицинским организациям в рамках этих мероприятий.

Решение Народного банка Китая было обнародовано за день до открытия финансовых рынков страны, которые были закрыты определенное время из-за праздничных выходных к Новому году по лунному календарю, который является китайским национальным праздником, и на фоне опасений относительно разрушительного влияния вспышки болезни на китайскую экономику.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, эмиссия.
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