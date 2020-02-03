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Опасный вирус: в Китае изолировали еще один крупный город

Опасный вирус: в Китае изолировали еще один крупный город
05:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Китайский город Вэньчжоу изолировали из-за коронавируса.

Власти Китая в понедельник, 3 февраля, изолировали портовый город Вэньчжоу на востоке страны. В нем проживают более девяти миллионов человек. Этот город расположен призблизно в 800 километрах от Ухань, ставший эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных — всего за пределами провинции Хубэй. Об этом сообщает DW.

В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

Между тем США, Австралия, Новая Зеландия и Израиль запретили въезд иностранным гражданам, которые недавно посещали Китай. Они также предостерегли своих граждан от поездок в Китай.

Монголия, Россия и Непал закрыли свои сухопутные границы с Китаем. Кроме того, в России решили временно приостановить движение пассажирских поездов в Китай. Это ограничение начнет действовать с 3 февраля.

Напомним, большинство авиакомпаний мира приостановила ВБО отменила рейсы в города материкового Китая, а правительства многих государств эвакуируют своих граждан из Ухань.

Болезнь, впервые зафиксирована в одиннадцатимиллионном городе Ухань, быстро распространилась Китаем.

2 февраля первый летальный случай от коронавируса 2019-nCoV было зафиксирован за пределами Китая. 44-летний гражданин КНР скончался в больнице на Филиппинах.

В начале недели ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

По состоянию на утро 2 февраля известно о 14 568 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в мире, 304 заболевших скончались.

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Китай, Эпидемия, КНР, Вирус, Коронавирус, Веньчжоу.
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