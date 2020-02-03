На юге Японии "проснулся" вулкан: столб дыма поднялся на 7 километров

Новости мира:В Японии утром 3 февраля произошло извержение вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу.

В ходе извержения вулкана, произошедшего на одном из островов на юге Японии, в небо поднялся столб дыма высотой 7 километров. Об этом сообщает NHK.

"Рано утром в понедельник произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной японской префектуры Кагосима, приведя к пирокластическому потоку (состоит из вулканических газов, пепла и обломков породы - ред.) вдоль его склона", - говорится в сообщении.

Как отмечается столб дыма достигал 7 тысяч метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров.

По данным местных властей, ни лава, ни камни не достигли жилых районов.

Метеорологическое управление поддерживает предупреждение на случай извержения вулкана на этом острове на уровне трех баллов по пятибалльной шкале, добавляет NHK.