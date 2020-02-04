Скачать
Вторник, 04.02.2020
Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции
4 февраля - приметы и обряды в Тимофеев день
4 февраля - приметы и обряды в Тимофеев день

Короновирус: в Японии лайнер с тысячами пассажиров поместили на карантин

Короновирус: в Японии лайнер с тысячами пассажиров поместили на карантин
08:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы.

Тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере в японском порту Йокогамы из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает DW, ссылаясь на японские СМИ.

Судно поместили на карантин, после того как у одного из пассажиров было обнаружено заражение новым смертельным вирусом.

На борту лайнера Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") находится 3500 человек. Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток. Отмечается, что 80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге. По данным японского информационного агентства Kyodo, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

В мире возросло число больных от коронавируса

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Туристы, Япония, Карантин, Йокогама, Короновирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
04 Эрдоган: Турция видит в Украине стратегического партнера
05 Пристайко отправится с визитом в Чехию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире возросло число больных от коронавируса
В мире возросло число больных от коронавируса
На Донбассе двое военных получили ранения
На Донбассе двое военных получили ранения
Прихожанами ПЦУ считают себя почти 40% украинцев
Прихожанами ПЦУ считают себя почти 40% украинцев
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь