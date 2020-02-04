Вирус в Гонконге: Врачи зафиксировали вторую смерть за пределами материкового Китая

Новости мира:В Гонконге медики зафиксировали второй случай смерти от коронавируса за пределами материка.

Мужчина в возрасте 39 лет стал первым, кто умер в Гонконге после того, как ему поставили диагноз "коронавирус". Об этом сообщает South China Morning Post.

Пациент, который проходил курс лечения от коронавируса в больнице в Квай Чун, умер во вторник утром после того, как его состояние ухудшилось, подтвердило руководство больницы. Согласно данным источников, у него произошла внезапная сердечная недостаточность.

Мужчина ранее был идентифицирован как 13-й подтвержденный случай заболевания уханьским коронавирусом в Гонконге.

Его смерть - вторая смерть, связанная со вспышкой коронавируса, зарегистрированная за пределами материкового Китая.

Как сообщалось ранее, на Филиппинах впервые зафиксировали смерть от коронавируса за пределами Китая.

По состоянию на утро 4 февраля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Китае составляло 20 438, увеличившись на 3 235 за предыдущий день - прыжок более чем на 18%. Число погибших в Китае сейчас составляет 425.