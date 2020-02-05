В Японии на круизном лайнере 10 пассажиров заразились короновирусом

Новости мира:В Японии у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.

В Японии на отправленном на карантин круизом лайнере Diamond Princess подтвердили по меньшей мере 10 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ВВС.

"По меньшей мере 10 человек на борту круизного судна, пришвартованного в японском порту Йокогама, дали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Число зараженных может возрасти, поскольку тестирование продолжается: пока что его прошли 300 из 3700 пассажиров.

Все 10 случаев заражения произошли с людьми в возрасте старше 50 лет.

Как сообщалось ранее, 4 февраля в Японии круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы из-за коронавируса.

По состоянию на полночь, 4 февраля, в Китае жертвами нового коронавируса стали 490 человек, более 24 тысяч человек заразились.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Напомним, врачи из Таиланада заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая.