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Теперь седые: Власти Туркменистана приказали чиновникам старше 40 иметь только один цвет волос

Теперь седые: Власти Туркменистана приказали чиновникам старше 40 иметь только один цвет волос
20:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Туркменистане Власти приказали мужчинам в государственных учреждениях иметь только седой цвет волос.

Власти Туркменистана с 1 февраля запретила мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Об этом сообщает "Радио Азатлык" (туркменский подразделение "Радио Свобода") со ссылкой на учителей и врачей, которые слышали о запрете.

Одновременно с этим от мужчин с естественным цветом волос потребовали, чтобы они придали волосам седой оттенок. 

Руководители госучреждений связали запрет с тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы. Теперь на встречи с ним будут допускать в основном седовласых людей. 

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"Радио Азатлык" отмечает, что ранее, когда Бердымухамедов сам красил седые волосы в черный цвет, от чиновников и бюджетников требовали, чтобы они скрывали седину.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике с седыми волосами в июле 2018 года. В августе того же года в мужских и женских парикмахерских запретили красить волосы. В январе 2019-го власти потребовали, чтобы госучреждения закупили портреты с поседевшим президентом.

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Волосы, Чиновники, Туркменистан, Власть.
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