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Среда, 05.02.2020
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Не могут попасть домой: у китайцев не получается вылететь из Бали

Не могут попасть домой: у китайцев не получается вылететь из Бали
21:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай.

Тысячи китайских туристов могут застрять на индонезийском острове Бали из-за того, что правительство Индонезии приостановило авиасообщение с материковой частью Китая, сообщило в среду китайское консульство города Бали Денпасар.

По данным консульства, на острове находятся по меньшей мере пять тысяч китайских туристов.

Некоторые из них рассчитывают на продление действия виз.

В консульстве также заявили, что надеются на оказание помощи китайским туристам со стороны иммиграционной службы Бали.

Отмечается, что отели острова дали гарантии, что к туристам из Китая будет проявлено хорошее отношение во время их продолжительного пребывания в стране.

Индонезия временно приостановила все полеты в Китай и из страны в среду 5 февраля в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

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Власти Индонезии пока не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй - ред.) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Бали, Коронавирус.
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