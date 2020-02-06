Смертельный коронавирус: Япония не пустит круизный лайнер из Гонконга

Новости мира:Япония не разрешит въезд в страну круизному лайнеру из Гонконга.

Правительство Японии приняло решение запретить въезд в страну иностранным пассажирам круизного лайнера Westerdam, который в настоящее время идет из Гонконга в японские воды.

Об этом сообщает NHK.

"Япония планирует запретить въезд в страну иностранным гражданам на борту круизного лайнера из Гонконга из-за подозрения о наличии коронавируса на судне", - говорится в сообщении.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что в течение последующих дней круизный корабль Westerdam даст запрос на прием в порту Японии.

Он сообщил, что подтверждено, что на судне есть пассажир, у которого подозревают симптомы смертельного вируса.

Абэ заявил, что правительство откажет иностранным гражданам на борту судна во въезде на основании законодательства Японии.

Напоминаем, по состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.