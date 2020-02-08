Опасный коронавирус: Сингапур ввел оранжевый уровень опасности

Новости мира:Из-за коронавируса власти Сингапура повысили уровень опасности до оранжевого.

Власти Сингапура в связи с распространением коронавируса повысили уровень реагирования на вспышку заболеваний в стране до оранжевого.

Об этом сообщает CNA.

"После нескольких случаев фиксации заражения новым коронавирусом без каких-либо связей с предыдущими случаями или путешествиями в материковый Китай, Сингапур в пятницу, 7 февраля, повысил уровень системы реагирования на вспышку болезни с желтого до оранжевого", - говорится в сообщении.

Согласно решению властей, в Сингапуре отменяются почти все публичные мероприятия. В некоторых случаях организаторы должны будут обязательно проверять температуру, а также фиксировать симптомы у посетителей.

Одновременно с этим Министерство здравоохранения Сингапура призвало организаторов отменить или отсрочить несущественные многолюдные мероприятия. Также работодатели будут измерять температуру и проверять наличие респираторных симптомов у своих сотрудников.

Напоминаем, по состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом человека, в том числе 641 случай смерти.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.