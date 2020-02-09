Стрельба в Таиланде: убито 20 человек

Новости мира:В результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда погибли 20 человек.

Число жертв бойни в городе Накхон Ратчасима (Корате) на северо-востоке Таиланда достигло 20 человек, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул.

По его словам, 16 человек погибли во время стрельбы, которую открыл солдат сначала в военной части, а затем в торговом центре. Еще четыре человека скончались в больнице.

Ранения получил 31 человек.

В настоящее время спецназ выявляет место в торговом центре, где солдат до сих пор может удерживать заложников. Ранее сообщалось, что он взял в заложники 16 человек.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях правоохранителей вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены особо "жесткие" последствия бойни.

В министерстве здравоохранения Таиданда жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.