Сын президента Туркменистана назначен министром промышленности

Новости мира:Президент Туркменистана назначил сына министром промышленности и строительного производства.

В Туркменистане государственные средства информации обнародовали указ президента страны о назначении его сына главой одного из министерств. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как говорится в указе Гурбангулы Бердымухамедова, Сердар Бердымухамедов назначен министром промышленности и строительного производства.

Тем же указом Бердымухамедов-младший уволен с предыдущей его должности - хякима (главы) Ахалского велаята (области), которую он занимал менее года.

38-летний Сердар Бердымухамедов - единственный сын Гурбангулы Бердымухамедова. В течение предыдущих лет, кроме областного головы, у него был еще ряд важных государственных ролей, в том числе в министерстве иностранных дел, до заместителя министра, он участвовал в ряде международных встреч, представляя Туркменистан; с 2016 года также является депутатом Меджлиса (парламента) страны.

Обозреватели предполагают, что этими шагами 62-летний президент-автократ может готовить себе преемника внутри семьи.

Напомним, в Туркменистане чиновникам старше 40 лет приказали стать седыми.